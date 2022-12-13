У Херсоні окупанти частіше обстрілюють район "Острів", - ЗСУ

До ворога в деяких місцях міста всього 500 метрів, це відстань між берегами Дніпра.

У Херсоні від обстрілів окупантів найбільше страждає Корабельний район міста.

Про це на брифінгу повідомив начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук, інформує УНІАН.

Він зазначив, що ситуація в Херсоні складна, бо місто фактично є лінією фронту. Зокрема, до ворога в деяких місцях всього 500 метрів – це відстань між правим та лівим берегом Дніпра.

"В першу чергу страждає так званий "Острів" – це відокремлена частина Корабельного району міста, яка насправді є островом – вона з’єднана з іншою частиною Херсона двома мостами. Туди їм (російським військовим – ред.) легше дістати артилерією, іншими засобами ураження", - сказав Плетенчук.

За його словами, вчора від обстрілів у Херсоні загинули три цивільні особи.

"Тобто російські окупанти можуть діставати навіть звичайною стрілецькою зброєю. Вони застосовують всі наявні у них види озброєння. Зазвичай це "Гради", ствольна артилерія та навіть міномети 120 мм", - розповів прес-секретар.

В той же час він додав, що місто більш-менш живе у своєму ритмі. У Херсоні залишилося приблизно 70 тис. жителів. Це люди, які не можуть виїхати з певних причин. Здебільшого це люди пенсійного чи передпенсійного віку. Як пояснив Плетенчук, це випливає зі статистики загиблих від обстрілів.

Нагадаємо, що російська армія 12 грудня знову обстріляла Херсон і прилеглі населені пункти. Росіяни били артилерією з тимчасово окупованої території. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про те, що ворог атакував мікрорайон ХБК. Відомо про 7 постраждалих, 3 з них – загинули.

Після відходу з Херсона та інших районів правобережжя області окупанти не припиняють обстрілів звільнених населених пунктів. Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших регіонів.