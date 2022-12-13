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За результатами конференції у Франції на підтримку України виділили понад мільярд доларів

Кошти спрямують на відновлення енергоінфраструктури, водопостачання, охорону здоров'я та інші галузі.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що на конференції в Парижі у вівторок, 13 грудня, було виділено понад мільярд доларів на підтримку України для проходження зимового періоду.

За словами Колонни, кошти виділили 46 держав і 24 міжнародні організації. Гроші скерують на відновлення пошкодженої енергетичної мережі, а також водопостачання, охорону здоров'я, транспорт.

Очільниця МЗС Франції додала, що 520 мільйонів доларів США фінансування ще не було виділено для України.

Як повідомляє DW, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що 500 млн - це грантові кошти. Ще близько 500 мільйонів доларів - у товарах, послугах та додаткових кредитах для підтримки підприємств державного сектору економіки

За словами Шмигаля, більшу частину допомоги Україна отримає вже найближчим часом, ще частину - до кінця 2022 року.

Нагадаємо, Норвегія виділила 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України. А за інформацією ЗМІ, ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро.

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