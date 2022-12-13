Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України. За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДБР.

“Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково - будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника Голови Федерації профспілок України строком на 2 місяці.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Також повідомляється, що раніше ДБР повідомило про підозру чотирьом колишнім київським чиновникам у справі про незаконну передачу майна профспілкам. У межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження майна до АРМА передано понад 440 об’єктів, що знаходились в користуванні профспілок.

Нагадаємо, у жовтні цього року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління майном Київської міської державної адміністрації, який незаконно передав право власності на державне майно профспілкам. Загальна кількість незаконно переданих об'єктів склала понад 230.