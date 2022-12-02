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За матеріалами ДБР судитимуть трьох правоохоронців з Луганщини, які працюють на окупантів

Двоє з них підшукували кандидатів на службу до так званого "МВД ЛНР" серед місцевих жителів.

За матеріалами ДБР судитимуть трьох правоохоронців з Луганщини, які працюють на окупантів
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишніх правоохоронців з Луганщини, які зрадили присязі України та почали співпрацювати з ворогом та направило обвинувальні акти до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Троє експравоохоронців після захоплення окупантами Старобільського району Луганської області обійняли посади у "Новопсковському РОВД МВД ЛНР". Двоє з них підшукували кандидатів на службу до так званого "МВД ЛНР" серед місцевих жителів, які закінчили вищі навчальні заклади МВС України", - йдеться у повідомленні.

Колишні правоохоронці обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді та зайнятті колабораційною діяльністю на Луганщині 129 особам, 33 обвинувальні акти направлено до суду.

Раніше ДБР завершило розслідування відносно правоохоронця з Луганщини, який зрадив Україні, а потім утік від окупантів. Після кількох місяців роботи на ворога він повернувся на підконтрольну територію України та здався.

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