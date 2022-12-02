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Прем'єрка Фінляндії заявила, що перемога Росії в Україні зміцнить інших агресорів, - АР

Вона закликала демократичні країни посилити санкції проти Росії.

Прем'єрка Фінляндії заявила, що перемога Росії в Україні зміцнить інших агресорів, - АР
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін
Фото: Пресслужба ОПУ

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту в Австралію у п’ятницю попередила, що перемога Росії над Україною розширить можливості інших агресорів, і закликала демократичні країни не формувати залежності від авторитарних держав, таких як Китай.

Про це повідомляє агентство АР.

"Марін виступала в Сіднеї наприкінці першого в історії візиту фінського прем'єр-міністра до Австралії та Нової Зеландії. У своїй промові вона закликала демократичні країни посилити санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні.

В одному з інтерв'ю Марін сказала, що не варто сумніватись, якщо Росія виграє свою жахливу авантюру, вона буде не єдиною, хто відчує себе сильнішою, адже інші теж спокушатимуться тими самими темними планами.

За її словами, угода про вільну торгівлю, робота над якою завершується між Європейським Союзом, до якого входить Фінляндія, та Австралією, дає можливість створити стійкі ланцюжки постачання.

Використовуючи як приклад залежність Фінляндії від російської енергії Марін сказала, що демократії стали надто залежними від співпраці з режимами, які не поділяють з ними спільних цінностей.

"Наші залежності стають нашими слабкими сторонами швидше і в більш важливих сферах нашого суспільства, ніж ми б хотіли", - додала вона.

Марін підкреслила, що державам слід позбуватись залежності від таких країн, як Китай.

"Ми не можемо бути залежними, наприклад, від мікрочипів чи напівпровідників чи будь-яких критичних технологій, коли йдеться про авторитарні країни. Бо якщо ці торговельні шляхи раптово перекриють, то у нас будуть проблеми", - додала вона.

Нагадаємо, під час візиту її візиту до Нової Зеландії лідери обох країн підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України - поки війна не закінчиться на умовах Києва.

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