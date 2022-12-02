Головне за ніч. П’ятниця, 2 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Харківщини та Запоріжжя, втрати України у війні, обшуки СБУ на обʼєктах УПЦ (МП) на Житомирщині, Рівненщині та Закарпатті.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 2 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 90 090 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів і багато військової техніки.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Втрати українських військових у війні становлять до 13 000 загиблими. Таку заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісії уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених.

"Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав Подоляк.

"Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях.

Зокрема ввечері 1 грудня російські окупанти завдали удару ракетою по багатоповерхівці у селі Клугіно-Башкирівка під Чугуєвим на Харківщині.

Ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці.

Вночі 2 грудня російська армія знову атакувала Запоріжжя.

Унаслідок ворожої атаки загорілася будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки.

Також, як і щоночі, росіяни обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровщини.

Топ-новина вчорашнього вечора: президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким ініціюється заборона пов’язаних із Росією релігійних організацій.

Про це йдеться в президентському указі №820/2022 від 1 грудня 2022 року.

“Надати чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - зазначається в документі.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет Міністрів України має внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи.

Детальніше – в новині.

Вороги намагаються залякати українські посольства, розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"По-перше, не два, а вже три, по-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна погроза, передана Україні", - повідомив голова МЗС.

Кулеба додав, що всі конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною.

Раніше повідомлялось, що ще два посольства України, крім посольства Іспанії, отримали листи з погрозами.

Крім посольства України, ще щонайменше п’ять листів-посилок з вибуховими пристроями надійшли на адреси різних об’єктів, повідомила на брифінгу в Одесі міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, у тому числі в Центр супутникового контролю Іспанії та на базу Торехонде Ордош.

Служба безпеки України 2 грудня почала безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у трьох областях: Житомирській, Рівненській і Закарпатській.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

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