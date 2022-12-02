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Окупанти поранили шістьох мирних людей у Донецькій області

З них четверо були поранен і Бахмуті. 

Окупанти поранили шістьох мирних людей у Донецькій області
Фото: Павло Кириленко ОВА

Протягом 1 грудня росіяни поранили шістьох мирних людей у Донецькій області. Четверо поранених – у Бахмуті, двоє – у Кураховому. 

Про це повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він наголосив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Без урахування жертв у Волновасі і Маріуполі, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 1235 мирних людей Донеччини, 2671 порнаила.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

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