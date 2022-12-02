Українці тепер можуть оформити паспорти у Вроцлаві

З 1 грудня українців можуть можуть оформити паспортні документи у польському місті Вроцлав. Про це повідомила пресслужба МВС.
До відкриття стаціонарного центру державного підприємства “Документ”, у місті працюватиме мобільний комплекс – спеціально облаштований мікроавтобус білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”.
Тут українці можуть отримати такі послуги:
- закордонний паспорт та ID-картку або одночасно обидва документи;
- обміняти водійське посвідчення;
- оформити страхування.
Мобільний комплекс працюватиме з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за адресою “Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117 Wrocław”.
Обслуговування громадян здійснюється як за попереднім записом, так і в порядку “живої” черги. Запис до електронної черги проходить безпосередньо на сайті Паспортного сервісу і є безоплатним, тому просимо не користуватися послугами шахраїв.
“Всі факти несанкціонованого втручання в роботу електронних систем ДМС документуються та направляються до компетентних правоохоронних органів України для вжиття відповідних заходів реагування”, – зазначили у міністерстві.