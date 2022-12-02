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Українці тепер можуть оформити паспорти у Вроцлаві

До відкриття повноцінного центру у місті працюватиме мобільний комплекс.

Українці тепер можуть оформити паспорти у Вроцлаві
Фото: dpsu.gov.ua

З 1 грудня українців можуть можуть оформити паспортні документи у польському місті Вроцлав. Про це повідомила пресслужба МВС.

До відкриття стаціонарного центру державного підприємства “Документ”, у місті працюватиме мобільний комплекс – спеціально облаштований мікроавтобус білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”. 

Тут українці можуть отримати такі послуги:

  • закордонний паспорт та ID-картку або одночасно обидва документи;
  • обміняти водійське посвідчення;
  • оформити страхування.

Мобільний комплекс працюватиме з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за адресою “Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117 Wrocław”.

Оплата послуг здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки.

Обслуговування громадян здійснюється як за попереднім записом, так і в порядку “живої” черги. Запис до електронної черги проходить безпосередньо на сайті Паспортного сервісу і є безоплатним, тому просимо не користуватися послугами шахраїв. 

“Всі факти несанкціонованого втручання в роботу електронних систем ДМС документуються та направляються до компетентних правоохоронних органів України для вжиття відповідних заходів реагування”, – зазначили у міністерстві.

У міністерстві додали, що громадяни України можуть оформити паспортні документи також у Варшаві, Кракові та Гданську.

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