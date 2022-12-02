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Обстріли РФ енергомереж зробили “виживання українців відчайдушним”, – Макрон

Президенти США та Франції підвтердили підтримку України на спільній пресконференції.

Обстріли РФ енергомереж зробили “виживання українців відчайдушним”, – Макрон
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що Франція, Сполучені Штати, блок НАТО та інші країни-партнери твердо підтримують захист України від жорстокого вторгнення Росії.

Про це він сказав під час спільної прессконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, йдеться на сайті Пентагона

Байден подякував Макрону за те, що він прийняв у своїй країні понад 100 тисяч українських біженців.

Макрон заявив, що Франція підтримує українські збройні сили та цивільне населення, яке протистоїть вторгненню Росії. За його словами, Сполучені Штати багато зробили для надання допомоги Україні в сфері безпеки.

Президент Франції також підкреслив, що обстріли Росією енергомережі в Україні призвели до того, що "виживання українських мирних жителів є відчайдушним".

Він зауважив, що НАТО працює над підтримкою України, оскільки "вона має справу з Росією та майбутніми зимовими умовами".

Щодо мирних переговорів, то Україна має сама вирішувати, коли і чи відбудуться вони, додав Макрон.

Нагадаємо, Байден заявив, що найближчим часом не планує проводити перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Натомість Макрон збирається поговорити з лідером окупантів телефоном.

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