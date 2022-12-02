У Києві в ліфтах багатоповерхівок планують розмістити екстренні бокси допомоги

Всього зібрано 5 тисяч таких боксів.

Найближчим часом у ліфтах Києва можуть бути розміщені екстрені бокси допомоги.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Представники соціально відповідального бізнесу разом із німецьким партнером та у співпраці зі столичною владою організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах багатоповерхівок екстрених боксів допомоги”, - розповіли в КМДА.

Зазначається, що всього було зібрано 5 тис. боксів, які найближчим часом мають розмістити в будинках, котрі найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені вимкнення світла.

До складу кожного боксу входять вологі рушники, сухі серветки, пакети для сміття, печиво, вода, одноразові стаканчики, а також заспокійливе.

Вміст боксів забезпечили корпорація “Біосфера” та школа німецької мови StartDeutsch Schule.

Нагадаємо, раніше КМДА попросила мешканців Києва для їхньої безпеки та комфорту не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії.