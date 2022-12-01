Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
ГоловнаЕкономікаДержава

У YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень

Українців закликали запасатися теплим одягом і утеплювати оселю.

У YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень
Фото: EPA/UPG

Нині почали частіше траплятися аварії в електромережі

Як пояснив у своєму Facebook генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, є дві причини, які спричиняють ці аварії.

"По-перше, як я уже згадав, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення", - зазначив Коваленко. 

Він наголосив, що не потрібно поспішати підключатися до мережі після того, як енергетики відновили електропостачання. Крім цього, варто звертатися до ЖЕКу чи ОСББ, аби з'ясувати причину аварійних вимкнень, які не стосуються графіків.

Інша причина - погода, через яку жителі активно використовують електрообігрівачі.

"Вони створюють неабияке навантаження на мережу і результат - такий самий, як в історії вище", - додав Коваленко.

Він додав, що цієї зими будуть регулярні відключення електроенергії та закликав запасатися теплим одягом і утеплювати оселю.

Нагадаємо, деякі будинки у Києві будуть відключати від електропостачання в ручному режимі.

Тим часом Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також