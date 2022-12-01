У YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень

Нині почали частіше траплятися аварії в електромережі.

Як пояснив у своєму Facebook генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, є дві причини, які спричиняють ці аварії.

"По-перше, як я уже згадав, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення", - зазначив Коваленко.

Він наголосив, що не потрібно поспішати підключатися до мережі після того, як енергетики відновили електропостачання. Крім цього, варто звертатися до ЖЕКу чи ОСББ, аби з'ясувати причину аварійних вимкнень, які не стосуються графіків.

Інша причина - погода, через яку жителі активно використовують електрообігрівачі.

"Вони створюють неабияке навантаження на мережу і результат - такий самий, як в історії вище", - додав Коваленко.

Він додав, що цієї зими будуть регулярні відключення електроенергії та закликав запасатися теплим одягом і утеплювати оселю.

Нагадаємо, деякі будинки у Києві будуть відключати від електропостачання в ручному режимі.

Тим часом Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла.