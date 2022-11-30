Міненерго доручило перевірити графіки відключення світла

До перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також Укренерго.

Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Повідомляється, що Держенергонагляд провів моніторинг застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості.

"За результатами моніторингу Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до перевірок будуть залучені представники НКРЕКП, СБУ, а також НЕК «Укренерго». Під перевірки потрапить також технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності екстрених ситуацій", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, що очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що місцева влада має пояснити людям, чому деякі будинки в українських містах не відключають від електроенергії, в той час як в інших випадках є тривалі відключення.

Ситуація з електропостачанням погіршилася після російського ракетного обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені.