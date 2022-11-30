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На базі ДСНС та шкіл України створено 70 "Класів безпеки"

У розробці до кінця року ще 32 “Класи безпеки”. 

На базі ДСНС та шкіл України створено 70 "Класів безпеки"
Фото: Пресслужба ДСНС

На базі українських шкіл та ДСНС було створено вже 70 “Класів безпеки”, цей процес триватиме й далі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Ми направили методичні рекомендації, що має бути в цих класах. Окремо враховується зональність, тобто в залежності від регіону – надсилається відповідна інформація. Якщо це деокуповані території, то увага на розмінування, пожежну безпеку і те, що є найбільшим викликом для цього регіону. Тобто спеціаліст із безпеки поєднуються з “Класом безпеки”, вони один одного доповнюють”, - розповів голова ДСНС Сергій Крук. 

Він додав, що у розробці до кінця року ще 32 “Класи безпеки”. З них 15 на стадії завершення, а ще 5 вже розробили. 

Деякі директори шкіл самі пропонують створити в них “Класи безпеки”. 

Як раніше повідомлялось, заміновано 30% території України. За масштабами це як дві території держави Австрія.

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