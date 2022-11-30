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За матеріалами СБУ підозру отримав заступник голови Держдуми РФ Бабаков, який володіє однією з українських енергокомпаній

Він шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонщини та Запоріжжя.

За матеріалами СБУ підозру отримав заступник голови Держдуми РФ Бабаков, який володіє однією з українських енергокомпаній
Фото: СБУ

На основі матеріалів СБУ слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зазначений чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Крім того, за даними СБУ, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні.

Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

Нещодавно Служба безпеки провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.

Наразі поплічнику Путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Також спецслужба інформує, що раніше слідчі СБУ повідомили зазначеному російському посадовцю про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року Держдумою рішення про використання Збройних сил РФ на території самопроголошених "Л/ДНР". Цей документ, прийнятий напередодні повномасштабного вторгнення, розв’язав руки агресору.

Нагадаємо, у квітні українська прокуратура повідомила про підозру голові та депутатам російської Держдуми. Вони підтримали прийняття рішень, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

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