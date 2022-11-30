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Єдиний номер 112 наступного року запрацює у пілотних областях

Основний принцип нової системи - централізована комутація викликів.

Єдиний номер 112 наступного року запрацює у пілотних областях
Фото: Національна поліція

В Україні триває робота над проєктом із заміни старого переліку номерів екстрених служб на єдину Систему 112.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, інформує пресцентр МВС.

У 2023 році планується запустити цю систему в "пілотних" регіонах. 30 грудня 2022 року набувають чинності зміни до профільного закону, що дозволить це зробити. 

"Суть проєкту – це зміна підходу до здійснення екстрених комунікацій. Телекомунікаційна інфраструктура, яка дісталася нам у спадок з радянських часів, – номери 101, 102, 103, – особливо не модернізувалася. Стара система побудована через комутацію екстрених викликів на наземній інфраструктурі за географічним принципом", - сказав Бондаренко. 

Основний принцип нової системи - "централізована комутація викликів, інноваційна логіка її сервісу". Зараз змінюються принципи маршрутизації екстрених дзвінків. Так, вони будуть залежати не від наземної інфраструктури.

"Диспетчер на місці визначатиме сили й засоби реагування за чіткою методикою, коли отримає узагальнену інформаційну картку події", - уточнили у МВС. 

Запровадження єдиного номера 112 є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, що 7 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".

Нацполіція заявляла про готовність до інтеграції в єдину службу "112" ще у січні 2020 року. Система повинна інтегрувати декілька екстрених служб: поліцію, "швидку", службу порятунку, газову службу.

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