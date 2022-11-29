Ворог обстріляв 15 населених пунктів Донеччини, - МВС

За допомогою поліції евакуйовано ще 109 людей.

Поліція задокументувала 21 російський удар по Донеччині. Використовуючи авіацію, артилерію та системи залпового вогню, окупанти обстріляли 15 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Під вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка та Північне, села Архангельське, Бердичі, Времівка, Веселе, Миколаївка, Красногорівка, Новопокровське, Орлівка, Степанівка, Торське", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено дев'ять цивільних об’єктів, з них шість - приватні будинки.

У селі Торське внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала одна людина. Авіаудар ракетою "Х-31" росіяни завдали по території шахти, пошкоджено вугільний склад.

Повідомлень про загиблих наразі немає.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 109 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 31420 осіб, серед них 4722 - діти, 1909 - люди з інвалідністю.

Нагадаємо, під Бахмутом ворог завдає 180-200 артилерійських ударів на добу. Противник формує невеликі групи піхоти й намагається рухатися до українських позицій.