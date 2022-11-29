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Графіки скасовуються: у Києві повернули екстрені відключення електроенергії

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації. 

Графіки скасовуються: у Києві повернули екстрені відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

У Києві повернули екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень знову не діють.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні. 

Вранці "Київські електромережі" повідомили, що повернули відключення за графіками. Стабілізаційні відключення не діяли після російського масованого удару 23 листопада – до ранку вівторка в Києві були екстрені вимкнення.

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