Окупанти відбирають житло в Скадовську, по Сумській області випустили 129 снарядів і мін

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади. Люди не постраждали, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Чарівне, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Кам'янське. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів російськими військовослужбовцями. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Уночі ударили по Дніпру та по Нікопольському району Дніпропетровської області. У Дніпрі у промисловий район прилетіли чотири ракети. Є руйнування. Люди не ушкоджені. У Нікопольському районі росіяни ударили з РСЗВ та важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Люди не постраждали. Деталі обстрілів уточнюються.

У Харківській області окупанти продовжують бити по Куп‘янському району. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на невідомий предмет. Стан постраждалого середній.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Новоселівського та Білогорівки. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснив обстріли з артилерії по районах Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. Українські артилеристи продовжують влучне полювання в тилу росіян. У Сватовому ЗСУ уразили район розташування одного з підрозділів окупаційних військ.

У Донецькій області зранку був обстріл Костянтинівки, пошкоджені житлові будинки. Детальніша інформація щодо наслідків з'ясовується. Вночі активізувалася ворожа артилерії поблизу Торецька. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка, Північного, Південного, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізне. Світлодарська ВА: артобстріли та штурмові дії, ворог просувається за ст. Майорськ на с. Курдюмівка. Ситуація напружена. Вночі обстріли касетними зарядами околиць Часовоярської громади, напрямки м-н Східний, Новий. Авдіївська ВА: вночі – поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих цивільних не надходила. По лінії оборони навколо міста вночі тривали хаотичні обстріли позицій. З ранку – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного, Первомайського та Невельського. На Донеччині за минулу добу одна цивільна людина була поранено.

Ворожі війська обстрілюють житлові квартали Херсона, Херсонський та Бериславський райони. Армія Росії атакує мирне населення з важкої артилерії, "Градів" та мінометів. Жителі Скадовської громади повідомляють про захоплення їхньої нерухомості, а також житла рідних та знайомих. По кожному випадку складено повідомлення до органів прокуратури, які відкривають кримінальне провадження. Станом на сьогодні надійшло більше 180 заяв. Найбільше захопленого житла в Скадовську.

З Херсона курсує евакуаційний потяг до Хмельницького. На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Також централізовано відновлюють водопостачання. У Херсонській області завершили фінансування пенсій за листопад.

Нагадаємо, за минулу добу сили оборони України ліквідували понад 400 окупантів. Загальні втрати Росії перевищили 88 000.