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Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем

За даними джерел LB.ua, у нього трапився інсульт. 

Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Обшуки в Іонафана
Фото: ssu.gov.ua

У митрополита Тульчинського та Брацлавського Іонафана, якого СБУ підозрює в правопорушеннях за чотирма статтями Кримінального кодексу, виявили небезпечні для життя і здоровʼя захворювання серця.

У інформаційному бюро єпархії заявили, що в нього – зміни коронарних судин серця. Іонафан погодився на пропозицію консиліуму лікарів провести вранці 29 листопада операцію з повної заміни вражених судин. 

За даними джерел LB.ua, вчора в Іонафана трапився інсульт. 

Першу підозру йому було оголошено ще в жовтні, після обшуків. Вона стосувалася порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Наступні три – в листопаді: виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України), розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України. За даними слідства, митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви прокремлівські матеріали і підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Іонафан – давній друг російського патріарха Кіріла. У 1988 він став першим намісником Лаври, звідки був звільнений зі скандалом через те, що з Лаври зникло дуже багато цінних речей. Докладно про нього та інших діячів УПЦ (МП) читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua "Синод як вирок самим собі". 

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