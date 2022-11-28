​Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Бобровську та екснардепа Лозового

У Рівненській єпархії відкидають звинувачення у співпраці з РФ.

Архієпископ Пимен та протоієрей Віктор Земляний подають до суду на депутатку Соломію Бобровську (партія "Голос") та екснардепа Андрія Лозового (Радикальна партія).

Про це повідомляє пресслужба Рівненської єпархії.

Зазначається, що керуючий Рівненською єпархією УПЦ та її секретар подають позовну заяву про захист честі та гідності на двох народних обранців.

"Минулого тижня сторінки соціальних мереж накрила хвиля агресії та ненависті до Української Православної Церкви, її вірників. Тони бруду виливалися, як на конфесію в цілому, так і на людей, котрі є духовними лідерами та мають вагомий авторитет серед вірян. Народна депутатка Бобровська та ексдепутат Лозовий на своїх особистих сторінках у Фейсбуці поширили дописи в яких вдаються до відвертої брехні та наклепів", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що Лозовий стверджував, що архієпископа Пимена завербувало ФСБ до співпраці.

"Агентом ФСБ, диверсантом ворожої країни, громадянином РФ пан Лозовий називає протоієрея Віктора Земляного, секретаря Рівненської єпархії УПЦ і закликає СБУ до рішучих дій. Також ексдепутат свідчить, що йому відомо про мережу російської агентури на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Бобровська пише про співпрацю отця Віктора Земляного з російськими журналістами.

"Щоб людям перехотілося публікувати вигадки та домисли, беручи приклад з Народних депутатів, керуючий Рівненською єпархією УПЦ архієпископ Пимен та секретар єпархії протоієрей Віктор Земляний подають позов до суду за приниження честі та гідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють "русскій мір". На інцидент відреагували в Службі безпеки України.