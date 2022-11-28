Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти вночі обстріляли з "Градів" три громади на Дніпропетровщині

У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.

​Окупанти вночі обстріляли з "Градів" три громади на Дніпропетровщині
Дніпопетровщина (ілюстративне фото)
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Російські окупанти у ніч на 28 листопада завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко.

"Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - написав він.

Минулося без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.

У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Резніченко закликав жителів не втрачати пильності і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нгадаємо, вранці 27 листопада ворог вдарив ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури Кривого Рогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також