​Окупанти вночі обстріляли з "Градів" три громади на Дніпропетровщині

Російські окупанти у ніч на 28 листопада завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко.

"Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - написав він.

Минулося без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.

У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Резніченко закликав жителів не втрачати пильності і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нгадаємо, вранці 27 листопада ворог вдарив ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури Кривого Рогу.