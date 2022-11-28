​Окупанти вночі обстріляли з "Градів" три громади на Дніпропетровщині

Російські окупанти у ніч на 28 листопада завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Разніченко.
"Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - написав він.
Минулося без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.
У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.
Резніченко закликав жителів не втрачати пильності і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нгадаємо, вранці 27 листопада ворог вдарив ракетами по об’єкту транспортної інфраструктури Кривого Рогу.