Арахамія запропонував Кличку за тиждень виправити помилки з "пунктами незламності", а потім разом провести інспекцію

Голова фракції "Слуга народу" наголосив, що ворог і далі битиме по критичній інфраструктурі, тож пункти обігіріву мають бути готовими.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував меру Києва Віталію Кличку за тиждень виправити помилки з облаштуванням так званих пунктів незламності, а потім разом провести їхню перевірку.

На своєму каналі в Телеграм Арахамія заявив, що Київ залишається пріорітетною ціллю для ворога, і росіяни продовжать бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним.

Він додав, що завданням є створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент, і що "це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на 3 мільйони киян".

Нагадаємо, в суботу вранці Арахамія повідомив, що народні депутати "Слуги народу" проведуть інспекції "пунктів незламності", бо кияни скаржаться на невідповідність інформації щодо їхньої роботи. Деякі нардепи після цього повідомили, що пункти не працюють належним чином.

Мер міста сьогодні заявив, що в Києві вже працюють 430 пунктів обігріву і ще 100 готуються розгорнути в разі потреби. За його словами, місто забезпечило 400 генераторів, 100 отримали як допомогу.

Він додав: "Коли вчора їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото".