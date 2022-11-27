На кінець тижня ми стабілізували роботу енергосистеми, - Шмигаль

ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень.

На кінець тижня енергетики стабілізували роботу енергосистеми, однак залишається дефіцит потужності на рівні 20%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, підбиваючи підсумки тижня.

"Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють НЕК "Укренерго" 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії. Крім того, Норвегія виділяє НАК "Нафтогаз України" 200 млн євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища.

Нагадаємо, що вранці 27 листопада у Києві практично повністю відновили електро-, водо-, теплопостачання і зв’язок.

Ситуація з електропостачанням погіршилася після російського ракетного обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені.