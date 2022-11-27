Міністерство оборони Британії опублікувало відео про те, як відправляли в Україну ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Про це йдеться у дописі Міністерства оборони Британії у Твіттері.

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - йдеться у повідомленні.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, або наводяться лазером, або можуть вибирати власну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою надзвичайно високочастотного радара міліметрового діапазону хвиль. Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою і вибирати найбільш підходящу ціль, нехтуючи цивільними транспортними засобами або менш важливою військовою технікою.

При наведенні лазером Brimstone може застосовуватися в забудованих районах з великою точністю, обмежуючи потенційну можливість супутньої шкоди серед цивільного населення.

Перша версія Brimstone надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008 році вона була модернізована таким чином, щоб її можна було наводити за допомогою лазера. Brimstone 2, наступна вдосконалена модель, надійшла на озброєння в 2016 році.

З дальністю польоту з реактивного літака близько 60 км і боєголовкою вагою 6,3 кг, Brimstone 2 призначена в першу чергу для ураження наземних цілей, в тому числі рухомих транспортних засобів.

Нагадаємо, що у Повітряних силах пояснили, що зенітні ракетні комплекси Hawk, які партнери пообіцяли надати Україні, не старіші за C-300 і "Буки", які вже використовують ЗСУ. До того ж Hawk модернізувався.