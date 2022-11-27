У Херсоні відремонтували електромережі, які були пошкоджені російськими обстрілами

Полагодили менш ніж за пів години.

Попри російський обстріл херсонським енергетикам вдалося відремонтувати пошкодження і відновити подачу електроенергії на окремі об'єкти у місті.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Телеграмі.

Він зазначив, що електроенергія у місті з'явилась вже за два тижні після звільнення Херсона. Янушевич наголосив, що окупанти практично повністю знищили енергетичну інфраструктуру міста.

Також очільник ОВА розповів, що росіяни поцілили у лінії електропередачі, які живлять місто. Енергетики відновили пошкоджені лінії електропередачі менш ніж за пів години.

Він також зазначив, що у Херсон подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, наразі фахівці працюють, аби повернути світло в домівки. Загалом у місті підключені до електрики 5% споживачів.

Нагадаємо, що енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити водопостачання до Миколаєва, а також допомогли у відновленні електроживлення Херсонщини.