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У Херсоні відремонтували електромережі, які були пошкоджені російськими обстрілами

Полагодили менш ніж за пів години.

У Херсоні відремонтували електромережі, які були пошкоджені російськими обстрілами
Фото: Пресслужба Укренерго

Попри російський обстріл херсонським енергетикам вдалося відремонтувати пошкодження і відновити подачу електроенергії на окремі об'єкти у місті. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Телеграмі.

Він зазначив, що електроенергія у місті з'явилась вже за два тижні після звільнення Херсона. Янушевич наголосив, що окупанти практично повністю знищили енергетичну інфраструктуру міста.

Також очільник ОВА розповів, що росіяни поцілили у лінії електропередачі, які живлять місто. Енергетики відновили пошкоджені лінії електропередачі менш ніж за пів години.

Він також зазначив, що у Херсон подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, наразі фахівці працюють, аби повернути світло в домівки. Загалом у місті підключені до електрики 5% споживачів.

Нагадаємо, що енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити водопостачання до Миколаєва, а також допомогли у відновленні електроживлення Херсонщини.

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