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Миколаївські енергетики допомогли відновити електроживлення Херсонщини

На звільнені від окупанта території в останній тиждень рушили всі наявні бригади, а також залучені фахівці.

Миколаївські енергетики допомогли відновити електроживлення Херсонщини
Фото: energy.mk.ua

Енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити водопостачання до Миколаєва, а також допомогли у відновленні електроживлення Херсонщини.

Про це повідомляє "Миколаївобленерго".

На звільнені від окупанта території в останній тиждень рушили всі наявні бригади АТ "Миколаївобленерго",  а також залучені фахівці.

"Вони працювали практично без перепочинку, не знаючи вихідних та перерв на «несприятливі погодні умови». А між тим, через тривалі дощі під’їзні шляхи подекуди довелося організовувати насипом будівельного сміття, інакше важка спецтехніка просто не могла дістатися локації! Місили грязюку, тягнули кілометри проводів, піднімали опори, ремонтували траверси та замінювали пошкоджені ізолятори…", - йдеться в повідомленні.

Фото: energy.mk.ua

Розуміючи нагальність та важливість відновлення даної електромережі, до процесу долучилися хто міг – "Миколаївоблтеплоенерго" надало техніку та своїх зварювальників; "Тернопільобленерго" виділило бригаду високовольтників для відновлення власне повітряних ліній.

Фото: energy.mk.ua

Попереду енергетиків йшли вибухотехніки – оглянути й за потреби знешкодити снаряди, що залишили росіяни. Чимало таких небезпечних знахідок виявлено на території вздовж усієї повітряної лінії, що простягнулася на 23 кілометри.

Фото: energy.mk.ua

Фото: energy.mk.ua

"І ось, замурзані, але задоволені, можемо сказати, що високовольтна лінія, що дозволить заживити споживачів Херсонщини, та без якої неможливо було б відновити водопостачання Миколаєва, готова до роботи! Ми б відкрили шампанське, але надто стомилися в процесі ремонту… Та й попереду справ ще більше ніж достатньо – тож святкуватиме після Перемоги!", - зазначили в "Миколаївобленерго".

Фото: energy.mk.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві треба замінити понад 240 кілометрів водопровідних труб.

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