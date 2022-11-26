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Мешканців Нікопольщини попередили про замінування берегу Каховського водосховища

Всі заборони буде скасовано після звільнення протилежного берега водосховища. 

Мешканців Нікопольщини попередили про замінування берегу Каховського водосховища
Фото: uk.wikipedia.org

У Нікопольському районі Дніпропетровщини берегова лінія Каховського водосховища замінована, та діє цілодобова заборона виходу на воду.

Про це в Телеграмі написав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Йдеться про акваторію Каховського водосховища, де військові патрулі здійснюють цілодобовий контроль берегової смуги. Останній тиждень маємо прикрі випадки нічних спроб виходу на воду жителів прибережних територій. Ці випадки закінчились попереджувальним вогнем зі стрілецької зброї та затриманням порушників. Військові мають команду відкривати вогонь на ураження по надводних цілях", - додав він.

Також очільник району звернув увагу мешканців на те, що в багатьох місцях берегова лінія замінована. Тож вихід до берегової смуги цивільних осіб може призвести до травми або смерті.

Всі заборони буде скасовано після звільнення протилежного берега водосховища. 

Нагадаємо, що 25 листопада російські окупанти вночі обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.

Раніше повідомлялось, що у Нікопольському районі з лютого 31 цивільний загинув через обстріли окупантів.

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