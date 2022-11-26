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На Донеччині прикордонники знищили спостережний пункт окупантів

Противника знищила прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами.

На Донеччині прикордонники знищили спостережний пункт окупантів
Фото: ДПСУ

Воїни Державної прикордонної служби на Донеччині з мінометів знищили ворожий спостережний пункт та російських військових.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Зазначається, що бійці однієї з бригад ЗСУ розвідали місце розташування спостережного пункту окупантів. Для ураження противника завдання отримала прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами.

За координатами мінометники закидали окупантів осколково-фугасними мінами. Ворожу позицію й двох окупантів-спостерігачів знищено.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали 86 710 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 560 окупантів.

25 листопада в Мелітополі захисники знищили склад окупантів. Детонація ворожих боєприпасів тривала декілька годин. 

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