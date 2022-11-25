Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні було підірвано склад боєприпасів росіян у Запорізькій області, - Федоров

Російські окупанти шукають підозрілих місцевих мешканців.

Сьогодні було підірвано склад боєприпасів росіян у Запорізькій області, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Сьогодні вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у сел. Михайлівка Запорізької області. Детонація боєприпасів тривала декілька годин.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Як результат, озвірілі окупанти влаштували облави: обшукували кожний будинок, забирали в полон “підозрілих” жителів”, - розповів Федоров. 

Він додав, що росіяни вважають підозрілою не лише українську символіку та синьо-жовті кольори, але й зелений колір одягу, який асоціюють з військовою атрибутикою. 

Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області пролунали шість вибухів. А перед тим стало відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також