Сьогодні було підірвано склад боєприпасів росіян у Запорізькій області, - Федоров

Сьогодні вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у сел. Михайлівка Запорізької області. Детонація боєприпасів тривала декілька годин.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Як результат, озвірілі окупанти влаштували облави: обшукували кожний будинок, забирали в полон “підозрілих” жителів”, - розповів Федоров.

Він додав, що росіяни вважають підозрілою не лише українську символіку та синьо-жовті кольори, але й зелений колір одягу, який асоціюють з військовою атрибутикою.

Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області пролунали шість вибухів. А перед тим стало відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції.