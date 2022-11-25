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На Харківщині виявили чергову підозрювану у співпраці з окупантами

Жінка зірвала з будівлі клубу прапор України та кинула його на землю.

На Харківщині виявили чергову підозрювану у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі Нацполіції в Ізюмському районі Харківської області повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 31-річна мешканка району добровільно взяла участь в організації та проведенні незаконних виборів та зайняла посаду голови “Бригадировского сельского поселения”, - повідомили в поліції.

Уточнюється, що підозрювана займалась складанням списків неповнолітніх дітей, осіб з інвалідністю та громадян віком від 80 років, які мешкають на тимчасово окупованій території сел. Липчанівка. 

Жінка отримувала та роздавала мешканцям села гуманітарну допомогу від РФ, а також одержувала в окупаційній адміністрації пальне для виконання своїх повноважень.

На початку липня зловмисниця “зухвало зірвала прапор України з будівлі клубу і кинула його на землю”, а на будівлю повісили прапор РФ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше працівники поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра обіймала посаду в пенсійному фонді Ізюмського району Харківської області під час окупації.

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