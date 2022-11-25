ДСНС розшукує власників кролика із обстріляного росіянами будинку в Вишгороді

Державна служба з надзвичайних ситуацій розшукує власників кролика з будинку, в який 23 листопада влучила російська ракета.
Тварину з поруйнованої будівлі винесли рятувальники, повідомили в Телеграм ДСНС України.
"Маємо ще одну пухнасту красуню, врятовану нашими хлопцями 23 листопада, але вже у Вишгороді на Київщині, у одній із квартир будинку. Можливо, хтось знає її господарів? Допоможіть знайти!" – закликали в повідомленні.
Кролик перебуває у так званому пункті незламності, поруч із будинком, що постраждав.
23 листопада під час масованої російської атаки одна з ракет влучила в пʼятиповерхівку у Вишгороді. Загинули семеро людей, 30 були поранені.