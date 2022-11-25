Від 200 до 400 тис. споживачів в Україні знеструмлені в той чи інший час, – Шмигаль

Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит.

Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом. Однак енергосистема вийшла з важкої системної аварії після обстрілів 23 листопада.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти.

Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години.

Більш важка ситуація через погодні умови в Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях. В Харківській та Херсонській областях – пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні два дні.

Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів.

Нагадаємо, 23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по енергетичній інфраструктурі. Майже 70 ракет випущені росіянами в бік України, понад 50 з них збили наші героїчні сили ППО.