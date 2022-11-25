Будь-яка установа буде ліквідована, якщо вона втручатиметься у справи держави, – Данілов про обшуки у Лаврі

Служба безпеки України перевірила Києво-Печерську Лавру. В ході обшуків було виявлено деяких громадян, які надали паспорти та військові квитки СРСР. Також СБУ знайшла проросійську літературу та готівку у гривнях, доларах та рублях.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив 24 каналу.

Данілов наголосив, що будь-яка установа релігійна чи ні, якщо вона буде втручатися у справи держави, буде обов'язково ліквідована.

"Ми не будемо зараз говорити про гроші. Там були знайдені певні документи. І там були знайдені певні громадяни… Швидше за все – громадяни Росії. І зараз ми намагаємося з'ясувати, що вони там роблять і чому вони там опинилися, – зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що розслідування триває і воно перебуває на дуже "делікатній стадії". Питання обшуків храмів Московського Патріархату – це питання національної безпеки України. Він зауважив, що "ми багато років заплющували очі на те, що відбувається".

"Ми не можемо ризикувати своєю країною заради когось, хто виконує завдання, які вони отримують з Кремля. Тим більш під час військової операції з Росією", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила подробиці обшуків, які провела 22 листопада на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків була виявлена проросійська література з пропагандою “русского мира” і готівка на загальну суму понад 2 млн гривень, понад 100 тис. доларів та декілька тисяч російських рублів.