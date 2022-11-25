Росія знову обстріляла Херсон, є постраждалі

Удень 25 листопада російські війська знову обстріляли Херсон. Є постраждалі серед мирних людей.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у фейсбук.

"Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів", – повідомив він.

Кількість потерпілих і деталі обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів загинули семеро мирних херсонців. В області було вбито ще трьох, тож загальна кількість загиблих склала 10. Ще 54 людини були поранені. Влада закликає херсонців тимчасово евакуюватися.