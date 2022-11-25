Нижня палата парламенту Нідерландів оголосила Росію країною-спонсором тероризму

Палата представників парламенту Нідерландів визнала Росію спонсором тероризму. Більшість депутатів підтримали подану депутатом Томом ван дер Лі пропозицію, пише NRC.

Рішення ухвалено у звʼязку з повномасштабним вторгнення Росії в Україну. Воно є символічним, оскільки законодавство Нідерландів не передбачає наслідків за визнання країни спонсором тероризму.

Ініціатива була подана через день після аналогічного рішення Європарламенту. Однак, відповідно до законодавства ЄС, визнати спонсорами терористів із наслідками можна лише осіб чи організацій.

Державами-спонсорами тероризму визнає і Державний департамент США. Включення до цього списку має потужні наслідки – жорсткі економічні і політичні санкції з боку Вашингтона. Однак в цьому переліку поки що пʼять країн, і Росії серед них немає.