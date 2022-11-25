Окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до Криму, – Центр національного спротиву

Росіяни вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили на сайті Центру національного спротиву.

"Росіяни продовжують розграбовувати культурні, наукові та освітні заклади на ТОТ. Це є частиною політики ворога, як спрямована на знищення української нації, адже саме музеї досліджують й зберігають народну пам’ять", – йдеться у повідомленні.

У центрі додали, що раніше військові Росії викрали 15 000 картин із Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. При цьому тоді окупанти вивезли з музею ще й сантехніку – включно з унітазами – та побутову техніку.

На початку листопада окупанти пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі. Вони викрали ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.

Каховський історичний музей мав зразки зброї запорізьких козаків.