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До третини будинків Києва повернули опалення, електрику вмикатимуть почергово – на три години

Без світла лишається половина міста. 

До третини будинків Києва повернули опалення, електрику вмикатимуть почергово – на три години
Фото: EPA/UPG

У Києві до третини будинків вдалося повернути опалення. Фахівці продовжують роботу.

Половина споживачів поки залишаються без електроенергії, повідомив мер міста Віталій Кличко. Він зазначив, що електрику вмикатимуть в порядку черги. 

"Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години", – зазначив він. 

У YASNO вранці повідомляли, що в столиці впроваджені екстрені обмеження споживання електроенергії. Перебої зі світлом, водою і опаленням погіршилися після терористичного обстрілу української інфраструктури 23 листопада. 

Через удари по столиці загинули три людини, поранені 10. В Київській області ракета влучила в багатоповерхівку: постраждали 35 мирних людей, загинули шестеро людей.

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