У Києві діють екстрені відключення світла, енергетики закликають не користуватись ліфтами

Графіки за екстрених відключень не діють.

Станом на ранок 25 листопада в Києві діють екстренні відключення світла. Графіків для них немає.

Про це повідомили в енергетичній компанії YASNO.

"Просимо поки не користуватися ліфтами. Бережіть своє внутрішнє світло", – закликали енергетики.

Перебої з електропостачанням погіршилися після російського обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені. Вчора станом на вечір електроенергію вдалося повернути 40% столиці.

За повідомлення Офісу президента, вчора вдень електрику підключили до всіх областей. Однак не для всіх споживачів. Першочергово світло повертають для обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень.