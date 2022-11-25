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У Києві діють екстрені відключення світла, енергетики закликають не користуватись ліфтами

Графіки за екстрених відключень не діють. 

У Києві діють екстрені відключення світла, енергетики закликають не користуватись ліфтами

Станом на ранок 25 листопада в Києві діють екстренні відключення світла. Графіків для них немає. 

Про це повідомили в енергетичній компанії YASNO.

"Просимо поки не користуватися ліфтами. Бережіть своє внутрішнє світло", – закликали енергетики. 

Перебої з електропостачанням погіршилися після російського обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені. Вчора станом на вечір електроенергію вдалося повернути 40% столиці.

За повідомлення Офісу президента, вчора вдень електрику підключили до всіх областей. Однак не для всіх споживачів. Першочергово світло повертають для обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень. 

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