Окупанти мінували у Херсоні навіть дитячі іграшки

Після виступу з Херсона окупанти залишали замінованими навіть дитячі іграшки.

Про це заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов, пише Укрінформ.

“Наразі основний упор іде на розмінування. Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти (про виявлені боєприпаси, - ред.) – у дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо”, – розповів він.

Смірнов зазначив, що на визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.