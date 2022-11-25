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Окупанти мінували у Херсоні навіть дитячі іграшки

Боєприпаси залишали і поміж спортивного інвентаря.

Окупанти мінували у Херсоні навіть дитячі іграшки
Фото: EPA/UPG

Після виступу з Херсона окупанти залишали замінованими навіть дитячі іграшки.

Про це заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов, пише Укрінформ.

“Наразі основний упор іде на розмінування. Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти (про виявлені боєприпаси, - ред.) – у дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо”, – розповів він.

Смірнов зазначив, що на визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, очільник Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що за 9 місяців під час розмінування сапери оглянули більше 14,8 тис. га території, вилучивши майже 147 тис. боєприпасів та понад 4,4 тонни вибухових речовин. Вибухотехніки знищили 48 тис. вибухонебезпечних предметів.

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