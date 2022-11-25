Кількість смертей на дорогах України зменшилася на 17%

За 9 місяців 2022 року кількість аварій на автошляхах України зменшилася у 1,8 рази.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Він додав, що протягом цього періоду кількість смертей на дорогах зменшилася на 17%.
Водночас зареєстровано понад 85,8 тисяч дорожньо-транспорних пригод. Унаслідок автопригод загинула 2161 особа.
У Києві протягом жовтня в ДТП загинуло 15 людей, 11 з них - пішоходи. Але річ не лише у вуличному освітленні
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що за останній місяць дві третини загиблих пішоходів загинули у темну пору доби.