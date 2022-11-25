Кількість смертей на дорогах України зменшилася на 17%

Станом на жовтень у ДТП в Україні загинула 2161 людина.

За 9 місяців 2022 року кількість аварій на автошляхах України зменшилася у 1,8 рази.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він додав, що протягом цього періоду кількість смертей на дорогах зменшилася на 17%.

Водночас зареєстровано понад 85,8 тисяч дорожньо-транспорних пригод. Унаслідок автопригод загинула 2161 особа.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що за останній місяць дві третини загиблих пішоходів загинули у темну пору доби.