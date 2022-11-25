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Другий енергоблок Хмельницької АЕС вивели на мінімально контрольований рівень потужності

Можливості підключити промисловість ще не буде.

Другий енергоблок Хмельницької АЕС вивели на мінімально контрольований рівень потужності
Хмельницька АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Другий енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електомережі України на мінімально контрольований рівень потужності.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

“Відновлюємо нормальну роботу ХАЕС: перший блок виведено на потужність 500 МВт, другий – на мінімально контрольований рівень потужності”, – зазначив він.

Водночас, за словами Гамалія, у п’ятницю, 25 листопада все ще не буде можливості підключити промисловість через відсутність потужності.

Нагадаємо, на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.

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