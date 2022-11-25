Другий енергоблок Хмельницької АЕС вивели на мінімально контрольований рівень потужності

Другий енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електомережі України на мінімально контрольований рівень потужності.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
“Відновлюємо нормальну роботу ХАЕС: перший блок виведено на потужність 500 МВт, другий – на мінімально контрольований рівень потужності”, – зазначив він.
Водночас, за словами Гамалія, у п’ятницю, 25 листопада все ще не буде можливості підключити промисловість через відсутність потужності.
Нагадаємо, на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.