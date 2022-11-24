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Чернігівобленерго буде подавати електроенергію в режимі жорсткої економії

Електроенергія буде продаватись в режимі “три через шість”.

Чернігівобленерго буде подавати електроенергію в режимі жорсткої економії

Після вчорашньої атаки росіян по енергосистемі України у Чернігівській області запроваджується більш жорсткий режим енергопостачання.

Про це повідомила пресслужба Чернігівобленерго.

“Ми вимушені знову повернутися до “посиленого” графіку обмеження споживання електричної енергії “три через шість” (три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують)”, - повідомили енергетики. 

За допомогою таких заходів вони сподіваються стабілізувати роботу енергосистеми України. 

Користувачів закликають користуватися ботами у Viber і Telegram, щоб дізнатись інформацію стосовно відключень.

Нагадаємо, перший енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електомережі України.

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