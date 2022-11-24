Наразі із затримками більше години рухаються 28 поїздів, - Укрзалізниця

Станом на 20:40 в Україні 28 поїздів курсують із затримками більше години, 15 рейсів йдуть із затримкою до години. Інші поїзди рухаються за графіком.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Із найбільшими затримками рухаються наступні рейси:

№7/8 Харків — Одеса (затримка 11 годин 52 хв);

№191/192 Одеса — Краматорськ (затримка 11 годин 49 хв);

№91/92 Одеса — Харків (затримка 11 годин 49 хв);

№61/62 Харків — Одеса (затримка 11 год 29 хв);

№85/86 Запоріжжя — Львів (затримка 11 годин 21 хв).

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає два додаткових поїзди від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.