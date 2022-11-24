Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії у Вишгороді збільшилася до шести

У місті Вишгород Київської області кількість загиблих від російської ракети зросла до шести осіб.

Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Шість загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати", - написав він.

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок влучання російської ракети у Вишгородському районі загинуло четверо людей, 27 були травмовані.