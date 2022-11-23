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У Вишгородському районі Київщини загинуло четверо людей через російську ракетну атаку

У Фастівському районі зруйновано будинок, люди не постраждали.

У Вишгородському районі Київщини загинуло четверо людей через російську ракетну атаку
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Внаслідок влучання російської ракети у Вишгородському районі Київської області загинуло четверо людей, 27 були травмовані.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

“Чотири особи загинуло, 27 – постраждало внаслідок влучання ворожої ракети на Вишгородщині. Ще шість енергетиків – потерпілі через ракетний удар по критичній інфраструктурі”, – поінформував Нєбітов.

Він додав, що внаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку в Фастівському районі. Тут обійшлось без постраждалих.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Для забезпечення життєдіяльності в області діють 371 пункт обігрів та незламності. Під час блекауту вдвічі збільшено кількість поліцейських нарядів у Київській області.

 

Нагадаємо, станом на 18:00 було відомо про шістьох загиблих і 26 поранених внаслідок російської ракетної атаки на Київ 23 листопада.

 

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