Світло і вода у домівках киян можуть з'явитися до кінця доби, - Кличко

Мер наразі не може говорити про конкретний час завершення робіт.

Світло у домівках киян та водопостачання можуть відновити до кінця доби, 23 листопада.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону, інформує ZN.ua.

"Я сподіваюся, що сьогодні ввечері електрика буде відновлена, і буде відновлено водопостачання", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що наразі не може говорити про конкретний час завершення відновлювальних робіт. Найближчим часом буде більш об'єктивна картина.

"Ми робимо все, щоб відновити і електрику і водопостачання сьогодні ввечері. Енергетики працюють", - додав він.

Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ троє людей загинули.

Через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.

За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.