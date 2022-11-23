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Світло і вода у домівках киян можуть з'явитися до кінця доби, - Кличко

Мер наразі не може говорити про конкретний час завершення робіт.

Світло і вода у домівках киян можуть з'явитися до кінця доби, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

Світло у домівках киян та водопостачання можуть відновити до кінця доби, 23 листопада. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону, інформує ZN.ua.

"Я сподіваюся, що сьогодні ввечері електрика буде відновлена, і буде відновлено водопостачання", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що наразі не може говорити про конкретний час завершення відновлювальних робіт. Найближчим часом буде більш об'єктивна картина.

"Ми робимо все, щоб відновити і електрику і водопостачання сьогодні ввечері. Енергетики працюють", - додав він.

Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ троє людей загинули.

Через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. 

За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

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