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Приміські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка

Для руху будуть задіяні дизельні тепловози.

Приміські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка

Через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

"Наразі рух приміських поїздів на Львівській залізниці організовується під теплотягою, тому можливі відставання від графіка. На Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей", - йдеться у повідомленні.

На Південно-Західній та Придніпровській залізницях триває робота з відновлення руху приміських поїздів під теплотягою. Відповідну інформацію буде оприлюднено додатково.

Нагадаємо, що поїзди метро у Києві курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами 23 листопада 2022 року.

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