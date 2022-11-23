​Волинська область залишилася без світла

Через масштабну ракетну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України 23 листопада у Волинській області виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє "Суспільне Луцьк".

На Волині внаслідок ворожих ракетних обстрілів сталися перебої з електропостачанням. Міські голови Луцька, Ковеля і Нововолинська заявили про знеструмлення своїх міст.

Порушення роботи мереж призвели до масових аварійних вимкнень по всій області. Фахівці "Волиньобленерго" прогнозують, що зможуть відновити стабільний рівень електропостачання до 15-ї години 24 листопада.

Раніше повідомлялося про повне знеструмлення Кривого Рогу. У місті розпочали рятувальну операцію з підйому на поверхню гірників, які перебували в забої.