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​Волинська область залишилася без світла

Стабільний рівень електропостачання обіцяють відновити завтра, до 15-ї години.

​Волинська область залишилася без світла
Фото: tvoemisto.tv

Через масштабну ракетну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України 23 листопада у Волинській області виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє "Суспільне Луцьк".

На Волині внаслідок ворожих ракетних обстрілів сталися перебої з електропостачанням. Міські голови Луцька, Ковеля і Нововолинська заявили про знеструмлення своїх міст.

Порушення роботи мереж призвели до масових аварійних вимкнень по всій області. Фахівці "Волиньобленерго" прогнозують, що зможуть відновити стабільний рівень електропостачання до 15-ї години 24 листопада.

 

Раніше повідомлялося про повне знеструмлення Кривого Рогу. У місті розпочали рятувальну операцію з підйому на поверхню гірників, які перебували в забої.

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