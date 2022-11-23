"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт

Лікарні, насосні станції та малі котельні переводять на генератори.

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт
Фото: ukrinform.ua

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт. Із метро людей уже вивели.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, через російські обстріли в регіоні ввели в дію план роботи при повній відсутності електроенергії.

"Підключення лікарень – на генераторах. Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах. Малі котельні також підключаються на генератори. Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть", - розповів Вілкул.

Він закликав усіх керівників підприємств відпустити працівників і допомогти їм дістатися додому, оскільки електротранспорт у місті не працює.

Нагадаємо, через російські обстріли в Одесі перестали працювати всі насосні станції та котельні.

На Дніпропетровщині знеструмлені водоканали, є перебої з водопостачанням. Без води перебувають також Київ та Львів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також