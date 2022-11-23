Лікарні, насосні станції та малі котельні переводять на генератори.

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт. Із метро людей уже вивели.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, через російські обстріли в регіоні ввели в дію план роботи при повній відсутності електроенергії.

"Підключення лікарень – на генераторах. Підключення водозаборів та насосних (де це можливо) – на генераторах. Малі котельні також підключаються на генератори. Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть", - розповів Вілкул.

Він закликав усіх керівників підприємств відпустити працівників і допомогти їм дістатися додому, оскільки електротранспорт у місті не працює.

Нагадаємо, через російські обстріли в Одесі перестали працювати всі насосні станції та котельні.

На Дніпропетровщині знеструмлені водоканали, є перебої з водопостачанням. Без води перебувають також Київ та Львів.