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​На Дніпропетровщині знеструмлені водоканали, є перебої з водопостачанням

В області зафіксували різне зниження напруги в електромережі.

​На Дніпропетровщині знеструмлені водоканали, є перебої з водопостачанням
Фото: Миколаївводоканал

У Дніпропетровській області знеструмлені водоканали через російські обстріли.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Дмитро Резніченко.

За його словами, є перебої з водопостачанням.

"Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою. Працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Також знеструмлено Львів; влада міста попередила про перебої з водопостачанням.

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