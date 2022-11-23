​На Дніпропетровщині знеструмлені водоканали, є перебої з водопостачанням

В області зафіксували різне зниження напруги в електромережі.

У Дніпропетровській області знеструмлені водоканали через російські обстріли.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Дмитро Резніченко.

За його словами, є перебої з водопостачанням.

"Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою. Працюють усі служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Також знеструмлено Львів; влада міста попередила про перебої з водопостачанням.